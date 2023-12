Si svolgerà sabato 16 dicembre alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria, a Loano, la conferenza “La mistica dello sguardo – dalle simbologie paleocristiane alle visioni contemporanee” che vedrà come relatore don Emanuele Caccia, referente artistico di Formae Lucis. L’iniziativa nasce infatti da una collaborazione tra Unitre Loano e FormaeLucis, progetto di valorizzazione dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Albenga-Imperia.

"Opportunità come questa – sono le parole di Castore Sirimarco, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi - fanno comprendere come Formae Lucis sia una campagna non solo di promozione del patrimonio artistico della Diocesi, ma anche di vera e propria formazione attraverso il patrimonio artistico diocesano per finalità di carattere pastorale".

La conferenza di sabato 16 dicembre approfondirà il modo in cui, nei venti secoli dell’era cristiana, la rappresentazione dell’esperienza mistica biblica e della visione del Soprannaturale ha aperto la via a diverse ed affascinanti soluzioni creative. Importanti storici dell’arte e dell’estetica hanno riconosciuto quanto questo soggetto sia di speciale importanza per comprendere lo spirito di un autore o addirittura di un intero periodo artistico. Si ripercorreranno dunque alcune tappe di questo affascinate viaggio per scoprire quanto altamente interessanti, imprevedibili e originali siano state le soluzioni escogitate dagli artisti sul tema dell’uomo che si trova di fronte all’irruzione del Divino. Ingresso libero e gratuito.