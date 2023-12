Savona, Tari e Imu evase, il Comune prosegue con gli accertamenti

Il Comune prosegue nel recupero delle tasse evase o pagate solo in parte, con gli accertamenti affidati all'ati Ica - Andreani tributi con nuove entrate che si vanno aggiungere a quelle accertate ad aprile e settembre

Nel corso degli ultimi mesi si è proseguito con i controlli sui mancati pagamenti per gli anni che vanno dal 2016 al 2022. Il controllo sulle tasse inevase o non pagate rientra in una campagna di recupero avviata dopo il fermo imposto dal covid. Per la Tari le ultime entrate conseguenti agli accertamenti sull'evaso emessi nel periodo dal 1 gennaio al 30 novembre 2023 ammontano a 135.041 euro di cui 31.305 con richiesta di rateizzazione sugli anni successivi. Per ciò che riguarda invece l' omesso, parziale o tardivo pagamento dell'Imposta Municipale Propria (Imu) per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, Andreani Tributi ha accertati un per un importo complessivo 166.383,00, incluse le somme rateizzate. Questa somma si aggiunge ai 706.684 euro che la società ha accertato come Imu evasa, non pagata o pagata parzialmente per gli anni che vanno dal 2017, al 2022. Per la metà di questa cifra, nello specifico 466.919 euro i savonesi hanno chiesto di accedere al pagamento rateizzato.