Dal Comitato ligure Giovani Imprenditori quasi 6mila euro in beneficenza

Si è svolta all’Acquario di Genova una cena di beneficenza, che ha raccolto 5mila e 700 euro e ha visto la partecipazione di 80 invitati e 30 aziende associate all’Unione Industriali di Savona. Questi i numeri sorprendenti raggiunti per le festività natalizie dal Comitato ligure Giovani Imprenditori presieduto da Fabiano Gollo. Le aziende partecipanti hanno messo in palio alcuni loro prodotti, tra cui ICA Imballaggi, La Sassellese, Indemar, Rimorchiatori Uniti, JP Droni, Fratelli Grondona, Fiasconaro.

Il supporto, però, non si ferma alla cena. Chi fosse interessato, può contribuire con una donazione utilizzando l’IBAN IT 42 P076 0101 4000 0100 3307 897. La Cooperativa sottolinea che tutte le donazioni godono di benefici fiscali come previsto dalla legge.