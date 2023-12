Meteo, un po' di freddo ma nessuna precipitazione

Tra oggi e domani entrerà un po' di aria fredda da est con gelate notturne in pianura. In montagna già da domenica il caldo si farà sentire con un rialzo piuttosto netto causa anticiclone in arrivo da ovest. Assenza pressochè totale di precipitazioni. Nebbie anche persistenti su zone di pianura più basse.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 15 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime tra 10 e 14 °C. Venti assenti su pianure, moderati settentrionali su Liguria centrale , qualche raffica di Foehn sulel Alpi settentrionali. Calo delle temperature dalla serata.

Da sabato 16 a martedì 19 dicembre

Sempre condfizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, sulle pianure possibili nebbie notturne che nelle aree più orientali o più basse potrebbero persistere anche di giorno.

Temperature massime in calo in pianura soprattutto domani, con valori anche sotto i 10 °C, mentre in montagna dopo uno lieve calo già da domenica risaliranno velocemente con forte inversione termica rispetto alla pianura. Minime attorno lo 0 o poco sotto in pianura con gelate piuttosto secche domani mattina. Poi possibile brina in zone con nebbia o alta umidità stagnante. Poi temperature in risalita anche in pianura da lunedì con massime anche fino 15/16 °C e minime quasi ovunque positive. Sulle coste massime sempre oltre i 10 °C e generalmente comprese tra 11 e 16°C. Minime tra 5 e 10 °C in risalita tra domenica e martedì.

Venti assenti in pianura, insisterà una moderata ventilazione settentrionale sulla Liguria centrale fino a domenica.

Tendenza successiva

Arriveranno correnti nordoccidentali più fresche, ma la barriera alpina terrà lontane le precipitazioni ancora almeno fino a Natale. Le persistenti condizioni stabili potrebbero favorire l'accumulo di inquinanti.

