Celle, il maestro ceramista Marcello Mannuzza cittadino onorario di Conzano

L'onorificenza del comune del Monferrato in provincia di Alessandria gli è stata conferita dal sindaco Emanuele Demaria lo scorso 10 novembre e consegnata il 13 dicembre, "per aver dato lustro e valorizzato con le tue opere il patrimonio culturale della mia comunità conzanese e con la tua costante collaborazione agli eventi artistici organizzati a Villa Vidua con le opere del maestro Emanuele Luzzati".

Titolare della storica bottega cellese di ceramica "Il Tondo" insieme al figlio Andrea (hanno aperto a fine novembre un laboratorio academy in via Aicardi), è stato campione del mondo esteta nel 2018 al Mondiale Tornianti in Tour di Faenza, si è classificato terzo invece nell'edizione 2023 di Savona. Numero uno nella sfida al tornio 5 anni fa a Montelupo Fiorentino.