Savona, scontro tra auto in via Santuario: tre codici gialli

Incidente stradale in via Santuario a Savona. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio odierno, poco dopo le ore 14. Il sinistro, stando a quanto riferito, ha coinvolto tre autovetture.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari (la Croce Bianca e la Croce Oro) e la polizia locale per i rilievi del caso. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito dei disagi.

Tre persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Paolo per le cure del caso. La dinamica è ancora in via di accertamento.