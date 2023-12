Vodafone e Poste Mobile fuori servizio da una settimana, il sindaco di Cosseria minaccia di presentare un esposto "per interruzione di pubblico servizio"

"Siamo isolati, senza telefono e internet. Vodafone e Poste Mobile sono fuori servizio da una settimana". Il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro tuona contro i due operatori telefonici.

"Se entro 24 ore non avrò un riscontro con risposte concrete e una soluzione immediata, presenterò un esposto per interruzione di pubblico servizio", prosegue il primo cittadino.

"Gli utenti sono esasperati - conclude Molinaro - Ad una settimana dal Natale, non poter comunicare per telefono e sul web è frustrante. Inoltre, chi ne fa uso per esercitare la propria professione sta subendo un danno economico e di immagine".