Savona, Polizia di Stato e Supereroi consegnano i doni ai piccoli pazienti della Pediatria del Gaslini diffuso al San Paolo

Per i piccoli ricoverati della Pediatria del Gaslini diffuso, all'ospedale San paolo, i regali sono arrivati in anticipo. La Polizia di stato e l’associazione Supereroipervoi ha portato un momento di gioia e vicinanza ai piccoli pazienti , distribuendo i numerosi regali raccolti nelle scorse settimane.

All’iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti della Polizia di Stato, membri attivi dell’associazione, che ha condiviso con i bambini e le loro famiglie un gesto di solidarietà semplice ma dal grande valore umano.

L’incontro ha infatti rappresentato un’occasione speciale per regalare un sorriso a chi sta affrontando un percorso di cura e alle loro famiglie.