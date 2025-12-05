Raccolta rifiuti a Savona, un nuovo incontro tra comitati, rappresentanti dei cittadini e il Difensore civico

Un nuovo incontro tra i Comitati e il Difensore Civico Francesco Cozzi sul sistema di raccolta dei rifiuti in città. L’incontro si è tenuto nell’ufficio dove il Difensore Civico riceve i cittadini, all’interno del Comune di Savona.

Alla riunione erano presenti Alice Greta Marino per l’Associazione Diritti Cultura e Sviluppo, e tre cittadini coinvolti in diverse realtà territoriali: Giulio Bronzo, rappresentante del Comitato Inquilini Arte; Giuseppe Procopio, in rappresentanza del Comitato Viabilità Villapiana; e l’amministratore condominiale Franco Pomerano.

Tra i temi discussi, quello dei mastelli e le relative criticità sollevate dai comitati. In particolare è stata evidenziata la preoccupazione per gli aspetti igienico-sanitari, soprattutto nelle aree residenziali più dense, dove l’utilizzo dei mastelli rischia di favorire la proliferazione batterica a causa del passaggio incontrollato di animali, nonché un generale peggioramento del decoro urbano.

Oltre alle problematiche dei mastelli, sono state avanzate ulteriori richieste ritenute fondamentali per un corretto funzionamento del sistema di raccolta: la messa a disposizione di bidoni dedicati al conferimento dei rifiuti speciali, spesso difficili da gestire per i cittadini; e la realizzazione di isole ecologiche complete, accessibili e distribuite in modo omogeneo sul territorio, così da garantire un’alternativa efficiente ai mastelli individuali e supportare una gestione più ordinata dei rifiuti.

«Abbiamo affrontato anche il tema delle responsabilità sul mastello – spiegano i comitati – considerando che resta sul marciapiede anche 17 ore, dalle 19.30 di sera alle 12 del giorno successivo».

Il Difensore Civico ha ascoltato e accolto le segnalazioni, così da poter proporre all’amministrazione comunale indicazioni e suggerimenti operativi utili a individuare soluzioni equilibrate e condivise alle problematiche evidenziate. Nei prossimi giorni è previsto l’invio di una lettera da parte del Difensore Civico all’amministrazione comunale.