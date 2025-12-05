L’Aned di Savona ricorda Renato Zunino: "Molti giovani si sono avvicinati all’Anpi e ai valori dell’antifascismo grazie al suo impegno"

La sezione Aned di Savona e Provincia ricorda a un anno dalla tragica scomparsa Renato Zunino, presidente provinciale dell’Anpi.

“Grazie al suo impegno, molti giovani si sono avvicinati all’Anpi e ai valori dell’antifascismo – sottolineano dall’Aned –. Renato ha messo a disposizione la sua esperienza da sindaco, creando una rete unitaria con le altre associazioni resistenziali e promuovendo numerosi progetti”.

La sezione Aned vuole continuare "a portare avanti il suo ricordo e il testamento politico lasciato da Zunino".