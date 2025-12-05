 / Attualità

Attualità | 05 dicembre 2025, 09:29

L’Aned di Savona ricorda Renato Zunino: "Molti giovani si sono avvicinati all’Anpi e ai valori dell’antifascismo grazie al suo impegno"

"Ha costruito una rete con le altre associazioni resistenziali e promosso numerosi progetti"

La sezione Aned di Savona e Provincia ricorda a un anno dalla tragica scomparsa Renato Zunino, presidente provinciale dell’Anpi. 

“Grazie al suo impegno, molti giovani si sono avvicinati all’Anpi e ai valori dell’antifascismo – sottolineano dall’Aned –. Renato ha messo a disposizione la sua esperienza da sindaco, creando una rete unitaria con le altre associazioni resistenziali e promuovendo numerosi progetti”. 

La sezione Aned vuole continuare "a portare avanti il suo ricordo e il testamento politico lasciato da Zunino". 

Redazione

