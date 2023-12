Savona, l'associazione Campeggiatori Turistici Italiani spegne 50 candeline

La recente celebrazione del cinquantesimo anniversario di ACTI-Savona ha offerto un'opportunità per ripercorrere i momenti più significativi e toccanti di questa associazione nel settore del campeggio. Riunitisi con entusiasmo presso il ristorante "La Rocca" a Legino, oltre ottanta soci hanno condiviso un sentimento di gratitudine e orgoglio per il percorso che ACTI-Savona ha tracciato fin dalla sua fondazione.

Nel lontano 13 ottobre 1973, dieci amici savonesi hanno dato vita all'associazione Campeggiatori Turistici Italiani-ACTI-Savona Club Sportivo, con l'intento nobile di promuovere l'esperienza del campeggio in tenda o con roulotte, senza fini di lucro. Giuseppe Bolzoni ha presieduto il primo Direttivo, affiancato da figure come Carlo Enrico Benelli, Vincenzo Guidobono, Leonardo Ercolano e Benito Pirotto.

L'iniziale raduno a Savona presso il campeggio "Buggy" ha segnato l'avvio di una serie di eventi che si sono susseguiti nei successivi anni, coinvolgendo altre sedi in Liguria e attirando l'interesse di regioni come Piemonte e Lombardia. La collaborazione internazionale ha visto il culmine con il "Rally Internazionale" a Parigi nel 1982.

Tuttavia, l'impegno di ACTI-Savona ha trascenduto l'ambito campeggiatore. La risposta tempestiva e solidale ai terremoti in Friuli nel 1976 e in Irpinia nel 1980 ha dimostrato la generosità e l'impegno sociale dell'associazione. Anche più recentemente, la raccolta di fondi per gli alluvionati dell'Emilia-Romagna ha evidenziato la persistente sensibilità di ACTI-Savona verso le necessità delle comunità colpite da eventi tragici.

L'associazione ha continuato a evolversi, diventando promotrice di convegni e iniziative legate al turismo itinerante, collaborando con le amministrazioni pubbliche per la creazione di aree di sosta per roulotte e camper. Un esempio tangibile di questo impegno è l'area pubblica di sosta camper a "Le Galaie", nata dalla collaborazione con il comune di Albissola Marina.

Con sedi in diverse province liguri e un impegno attivo all'interno di "Confedercampeggi", ACTI-Savona continua a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti del campeggio. La prossima uscita di una pubblicazione curata da figure chiave come Aurora Bogliolo, Carlo Enrico Benelli, Mario Cascella, Alfredo Chiappella e Federico Marzinot promette di narrare dettagliatamente i cinquant'anni di storia di questa associazione, un vero e proprio tributo alla passione e alla solidarietà che l'hanno caratterizzata nel corso degli anni.