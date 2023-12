Finisce fuori strada con l'auto: uomo perde la vita a Piana Crixia

Tragedia questa mattina a Piana Crixia. Un uomo di 57 anni (le iniziali F.C.) ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in località Zerbi. L'automobile su cui viaggiava è finita fuori strada per cause ancora in via di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Cairo Montenotte, l'automedica e le forze dell'ordine. Attivato anche l'elicottero Grifo da Albenga.

Purtroppo, l'uomo coinvolto nell'incidente è stato trovato senza vita all'interno dell'abitacolo dell'auto. Nonostante i soccorsi immediati e il rapido intervento delle equipe di emergenza, non è stato possibile salvare la sua vita.

Al momento, le circostanze esatte che hanno portato all'incidente rimangono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. L'uomo originario di Savona, risiedeva a San Massimo, frazione del comune di Piana Crixia.