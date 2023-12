Nuova galleria tra la SP2 e la SS334, la Provincia affida l'incarico per realizzare uno studio di fattibilità

Via libera all'affidamento dell'incarico per realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova galleria di collegamento tra la strada provinciale SP2 e la SS334.

La Provincia lo ha affidato per una cifra complessiva di 76mila euro che porterà l'ingegnere incaricato ad occuparsi dello studio per la creazione di un tunnel tra Ellera e Stella San Giovanni.

Verrà così veicolato, anche grazie all'ausilio di una rotatoria, appena prima della frazione di San Giovanni, il transito dei mezzi pesanti diretti alla Cartindustria sulla strada provinciale 2 in direzione Ellera, per rendere più sicura e vivibile la strada statale 334 del Sassello.

"E' un progetto futuristico e sicuramente utile per tutta la comunità di Stella e di tutta la Valle dell'Erro - aveva detto il sindaco di Stella Andrea Castellini - siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni per arrivare al risultato. Se non si osa non si otterranno mai dei risultati concreti". Si andrebbe così a risolvere l'annoso problema del passaggio dei mezzi pesanti nell'entroterra che negli ultimi anni sono rimasti incastrati nelle strette vie di Stella.