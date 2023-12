"Insieme per Carcare" presenta istanza su violazioni del regolamento comunale: "Con questi atteggiamenti non vengono date risposte ai cittadini"

Nel corso del Consiglio comunale si venerdì 22 dicembre, il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" ha presentato un'istanza di segnalazione di gravi violazioni di articoli del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dello Statuto.

"Una delle prerogative fondamentali, sancita in tutti gli statuti dei comuni italiani, è la possibilità del controllo degli atti amministrativi prodotti dalla giunta e dagli uffici, ovviamente si tratta di una possibilità ben disciplinata negli statuti e nei regolamenti comunali", spiegano dalla minoranza.

"Purtroppo a Carcare l'esercizio di queste prerogative di controllo, vengono impedite dal giorno dell'insediamento della nuova amministrazione, di fatto violando un diritto istituzionale fondamentale. Da maggio 2023 sono ben 6 le violazioni commesse, oltretutto inerenti alcune questioni amministrative molto delicate".

"Ci è sembrato doveroso elencare e documentare tutte le violazioni presentando una relazione al Consiglio comunale, così ché ogni consigliere comunale sia consapevole della situazione e possa informarsi prendendo visione di quanto depositato, ovviamente presenteremo la medesima istanza anche all'autorità prefettizia competente per territorio, di fatto con questi negativi atteggiamenti non vengono date risposte ai cittadini", conclude il gruppo "Insieme per Carcare".