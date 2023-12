Borgio, tutti gli eventi fino all’Epifania, tra luci, presepi, laboratori, giochi e concerti

Proseguono le iniziative natalizie rivolte a residenti e turisti organizzate dal comune di Borgio Verezzi in collaborazione con le associazioni del territorio.

In occasione del progetto intercomunale "Festival delle luci", rimane illuminata nel periodo natalizio la cava Bellando a Verezzi, quale simbolo di pace e di speranza; nelle grotte Valdemino sono state posizionate luci con particolari effetti sulle stalattiti e sulle stalagmiti.

Le associazioni di Borgio Verezzi hanno dimostrato grande disponibilità collaborando alla realizzazione di numerosi presepi (tutti da visitare): da quello originale nelle grotte, a quello nel torrione, a quello nel Santuario della Madonna del Buon Consiglio, oltre a quello in piazza S. Agostino e quelli che si possono ammirare nelle borgate di Verezzi.

Nel frattempo, continuano i laboratori di creatività natalizia in biblioteca e nelle grotte rivolti ai più piccoli, oltre a eventi quali la castagnata nel torrione e i mercatini presso la piazza S. Agostino.

Al teatro Gassman proseguono per grandi e piccini intrattenimenti vari, come il concerto della luce, il concerto anni 60 e spettacoli per bambini. Di particolare significato, come da tradizione, nelle grotte, alla presenza di tutte le associazioni, verrà celebrata il 5 gennaio la S.Messa dell'Epifania. Ultimo evento sarà la Festa della befana, presso piazza Gramsci, con giochi, laboratori e merenda.

Grande soddisfazione hanno espresso il vicesindaco Pier Luigi Ferro e la Consigliera delegata Anna Maria Porrini per la disponibilità dimostrata da tutti gli operatori e per aver voluto indicare come denominatore comune di tutte le manifestazioni "la pace nel mondo", rendendo concreto il tutto, addobbando le piante di ulivo, simbolo di pace, con le bandiere del mondo.

Con queste iniziative, l'Amministrazione Comunale ha voluto valorizzare le nostre bellezze naturali e culturali: la cava e le grotte illuminate simboleggiano le bellezze della natura, il torrione, il Santuario, i centri storici il nostro patrimonio storico.