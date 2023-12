Capodanno al mercatino "Villaggio Magie di Natale": a Loano è iniziato il conto alla rovescia

Capodanno in arrivo anche al mercatino "Villaggio Magie di Natale" in piazza Italia a Loano. Il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente sarà aperto fino a domenica 7 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19) con tutto il centro loanese che sarà contemporaneamente animato da una serie di eventi.

La marcia di avvicinamento all'ultimo giorno dell'anno partirà il 30 dicembre con "Aspettando Capodanno", dalle 16.00 al via una serie di appuntamenti: musica itinerante con "Tribal Delight", animazione itinerante con "Studium Dance & Moviment", concerto con i "Gumbu de Loa" in Orto Maccagli, concerto in via Ghilini con "Anna Marino", concerto in via Stella con "Just Play", Baby Dance in piazza Italia mentre dai Mercatini Natalizi trasmetterà in diretta "Radio Onda Ligure".

Il 31 dicembre appuntamento con "Capodanno in piazza": dalle 21 musica ai Mercatini Natalizi con DeeJay, dalle 21.30 in Orto Maccagli con "Amarcord Band", dalle 21.30 in via Ghilini con "The Barnowls" e dalle 22.30 in piazza Italia con i "Divina". Il 1° gennaio sarà invece il gran giorno dello spettacolo pirotecnico, a partire dalle 18.00, presso il Molo Kursaal.

Anche i primi giorni del 2024 loanese saranno all'insegna di svariate iniziative. Il 2 gennaio spazio a "Emozioni in Musica": dalle 16.30 musica itinerante per le vie del centro con la marching band "Sbanday" e animazione itinerante con "Studium Dance & Moviment". Il 3 gennaio, dalle 16.00, Baby Dance in via Ghilini mentre dalle 17.30 appuntamento con la 10^ edizione di "Racconti d'inverno": danze occitane presso piazza Italia. Sempre il 3 gennaio anche lo sport prende la scena con la "Babbi&Babbe Natale Run" in collaborazione con Maremontana ASD & ASD Runners for Autism. Una 2,5 km non competitiva con partenza e arrivo in piazza Italia, ritrovo ore 10.00 con partenza alle 11.00. Al termine thè caldo e panettone.

Il 4 gennaio "Bimbi in Magia": alle 16.00 spettacoli di magia itinerante per le vie del centro e ai mercatini natalizi con il "Mago Alex". Il 5 e 6 gennaio, invece, "Battesimo della sella" dalle 10.00 alle 18.00 in spiaggia presso i Bagni Lampara. Ma non finisce qui: il 5, 6 e 7 gennaio "Belin che shopping", tre giorni di barcarelle con prodotti in saldo al di fuori delle attività e parcheggi gratuiti per tutte le tre giornate.

Ulteriori info sono disponibili su www.viviloano.it

Fino al 7 gennaio 2024, inoltre, in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all'albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l'emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alla mezzanotte. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.

Gli organizzatori ringraziano i main sponsor della manifestazione: Gruppo Arimondo supermercati EuroSpin e Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Fondocasa Agenzia immobiliare di Loano e Borghetto, Energia Azzurra, Frascheri Spa e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101 sono media partner di Loano Christmas.