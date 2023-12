Coldiretti e Confartigianato consegnano al vescovo Marino la nuova statuina del presepe

Anche quest’anno Coldiretti e Confartigianato Savona hanno consegnato alla Diocesi un personaggio del presepe con l’obiettivo di aggiungere figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. Quest’anno la statuina rappresenta, attraverso un maestro vasaio e il suo apprendista, il passaggio di competenze tra le generazioni.

Alla consegna al vescovo Monsignor Calogero Marino erano presenti Daniele Chapel vicedirettore della Coldiretti di Savona e il direttore di Confartigianato Savona Fulvia Becco.

La consegna è stata anche l’occasione per riflettere insieme sui grandi cambiamenti economici e sociali che hanno attraversato questi anni. Dal Covid all’ intelligenza artificiale, passando per la cultura del territorio e il ripopolamento delle aree interne come occasione economica e spirituale i temi affrontati in una piacevole conversazione che ha ricordato come il presepe, simbolo del Natale, sia il racconto della vita di tutti i giorni attraverso i suoi personaggi.