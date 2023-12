Ottimo inizio per il 36° Concorso Pianistico Città di Albenga, stasera (29 dicembre) il concerto dei vincitori

Dopo lo straordinario successo del concerto di inaugurazione del Concorso Pianistico che si è tenuto martedì 26 dicembre nella Cattedrale San Michele, sono iniziate le audizioni dei candidati delle prime categorie. Anche quest’anno l’altissimo livello ha lasciato senza parole il pubblico ed entusiasta la giuria di esperti.

Ecco i primi risultati: Categoria E (ragazzini di 11 e 12 anni) - primo posto a Zhou Melody con punti 97, originaria del Giappone. Categoria F (ragazzini di 13 e 14 anni) - primo premio assoluto Andrea Randazzo proveniente da Palermo, con punti 98. Per la prova eliminatorie della categoria Eccellenza sono passati alla finale 6 candidati: Alvino Giacomo, Bleve Chiara, Coppin Guido, De Santos Sara, Layerer Ana e Zhang Zhiqiao, che oggi si contenderanno l'ambito titolo di vincitore del 36° Concorso Pianistico DI Albenga - M. S. Folco.

Afferma Isabella Vasile, direttore artistico del Concorso: "Sono giornate molto intense, ma il livello è veramente molto alto, ormai ad Albenga vengono i pianisti migliori, sia per la qualità della giuria, sia per la pulizia e l'equità dei giudizi, sia per la precisione e la cura dei candidati. Il successo che stanno avendo i nostri vincitori delle edizioni passate, come non solo Solinas ma anche Elia Cecino e Leonardo Colafelice, per fare alcuni esempi, lo dimostra".

Le audizioni proseguiranno questa mattina con le finali della categoria Eccellenza e nel pomeriggio con le categorie dedicate agli Enfant Prodige (bambini dai 4 ai 10 anni). Questa sera, alle ore 21.15 presso l'Auditorium San Carlo il concerto di gala dei vincitori. L'ingresso è libero e gratuito.