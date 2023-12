Arriva il giro d'Italia, dal Comune di Andora 244.000 euro a Rcs per l'organizzazione e promozione della tappa

Con una delibera di giunta del novembre scorso l'amministrazione di Andora ha approvato variazione di bilancio per finanziare l'organizzazione e la promozione della quarta tappa del Giro d'Italia, con arrivo nella cittadina rivierasca.

Con una successiva determina dirigenziale dei giorni scorsi il Comune ha stanziato 244.000 euro (con Iva) che saranno versati a Rcs Spa, la società detentrice dei diritti esclusivi per l’organizzazione del Giro d’Italia di ciclismo professionistico che l’amministrazione Comunale indica uno degli obiettivi strategici per l’anno 2024.

Il versamento 244,000 euro è legato ad una scrittura privata firmata tra il Comune ed Rcs. La spesa che l'amministrazione ha previsto per avere la tappa del Giro risulterebbe compensata dall’impatto dell’evento sull’economia della città.

In occasione del sopralluogo ad Andora, in vista della tappa, è stato Luca Pappini, Senior Project Manager di RCS Sport, a mettere in evidenza o la grande piattaforma comunicativa e la vetrina che il Giro d’Italia offre ai comuni che lo accolgono, con ricadute sull’economia del territorio.

“Solo il team organizzativo e logistico conta 2000 persone di cui 800 arriveranno sul territorio giorni prima -aveva spiegato Pappini - A livello di pubblico si può pensare di attrarre sul territorio decine di migliaia di presenze. Credo sarà un arrivo di tappa splendido con oltre 170 corridori che giungeranno in volata”.

Con la tappa ad Andora, oltre al paddock per le squadre, ci sarà un Open Village, con le attività di intrattenimento, la distribuzione dei gadget da parte degli sponsor che occuperà 3000mq. Sarà, inoltre, montato il centro di produzione televisiva con la redazione giornalistica, la regia video e il classico palco per il momento della premiazione.