SuperEnalotto, ad Albenga centrato un "5" da 69mila euro

La fortuna fa tappa ad Albenga. Nell’estrazione di sabato 28 febbraio del SuperEnalotto è stato centrato un “5” da 69.307 euro nella città ingauna.
La vincita, come riporta Agipronews, è stata realizzata presso la Tabaccheria Non Solo Fumo di Regione Bagnoli 37, dove un fortunato giocatore ha sfiorato il colpo grosso portandosi a casa una somma che si avvicina ai 70mila euro.
Un risultato che riporta la Liguria sotto i riflettori della dea bendata, in attesa del tanto ambito “6”, che continua a farsi desiderare.