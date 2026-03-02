 / Attualità

SuperEnalotto, ad Albenga centrato un "5" da 69mila euro

La vincita è stata realizzata presso la Tabaccheria Non Solo Fumo

La fortuna fa tappa ad Albenga. Nell’estrazione di sabato 28 febbraio del SuperEnalotto è stato centrato un “5” da 69.307 euro nella città ingauna.

La vincita, come riporta Agipronews, è stata realizzata presso la Tabaccheria Non Solo Fumo di Regione Bagnoli 37, dove un fortunato giocatore ha sfiorato il colpo grosso portandosi a casa una somma che si avvicina ai 70mila euro.

Un risultato che riporta la Liguria sotto i riflettori della dea bendata, in attesa del tanto ambito “6”, che continua a farsi desiderare.

