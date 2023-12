La diciassettenne veneta Chiara Bleve vince il Concorso pianistico "Città di Albenga"

Ha solo 17 anni Chiara Bleve la vincitrice del 36°Concorso Pianistico "Città di Albenga" che ha conquistato la giuria e il pubblico con la sua performance. Chiara Bleve, proveniente dal Veneto e allieva del Maestro Giorgio Lovato, ha stupito la giuria ed il pubblico del San Carlo con una splendida Ciaccona di Bach-Busoni, vincendo il primo premio assoluto con 98/100.

Avrà adesso la possibilità di esibirsi in prestigiosi concerti e potrà vantare una vittoria importante, e potremo riascoltarla il prossimo anno al concerto di apertura del 37° Concorso Pianistico.

Ecco i vincitori di tutte le categorie: Cat Prime Note: Zhou Kimberly 98 primo assoluto; Cat. A Miliani Evan 98 primo assoluto; Cat. B Tito Dimitri 98 primo assoluto; Cat. C Bresciani Riccardo 98 primo assoluto; Cat D. Ursic Tina 98 primo assoluto; 6. Cat E Zhou Melody, 98 primo assoluto; Cat. F Randazzo Andrea 98 primo assoluto; 8. Cat H Di Cesare Gabriele Martino 96 primo premio; 9. Cat I De Paola Daniele Oreste 98 primo assoluto; Eccellenza Coppin Guido 92 Terzo Classificato; Eccellenza De Santis Sara 95 Seconda Classificata; Eccellenza Bleve Chiara 98 primo assoluto. Per la sezione Amatoriale si sono distinti, nella categoria Senior con giudizio "ottimo" Gerardo Gennari, Filippo Falchero e nella Categoria Senior 4 mani Tallarini Claudia è Gandini Massimiliano.

"Il concorso è stato qualcosa per me di sempre molto intenso - dice il direttore artistico Isabella Vasile, ma come ogni anno ne vale la pena. Questi giovani sono bravissimi e sono uno sprone per tutti i loro coetanei a mantenere viva l'arte, la bellezza e la cultura di cui il nostro paese è ricco".

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Anche quest'anno il livello dei partecipanti del concorso Pianistico è stato altissimo. Partecipanti provenienti da tutta Italia, Europa e da diverse parti del mondo sono venuti ad Albenga per partecipare ad un concorso che si continua ad attestare tra i più prestigiosi".

"Anche grazie a queste iniziative - conclude Tomatis - Albenga ha la possibilità di farsi conoscere sempre più perché i concorrenti raggiungono la città in un periodo dell'anno magico, sono accompagnati dai famigliari, vi pernottano ed hanno modo di visitarla. Ringrazio il direttore artistico Isabella Vasile che ogni anno supera le aspettative ricevendo riscontri positivi non solo nell'ambiente, ma in tutta la città, quest'anno anche grazie al partecipatissimo concerto di apertura che si è tenuto lo scorso 26 dicembre in Cattedrale".