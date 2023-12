"Alassio, nessun scontrino fiscale": il post provocatorio attira una valanga di commenti a difesa dei commercianti

Sebbene il post avesse l'aria di provocare una sorta di indignazione economico-sociale, in realtà in un attimo ha accumulato commenti schierati dalla parte dei commercianti e degli esercenti di Alassio .

A partire da: "Assolutamente falso! Abito ad Alassio da più di 20 anni e mi hanno sempre fatto lo scontrino o la ricevuta fiscale in qualsiasi negozio o locale... ma la gente si diverte a buttare fango sulle persone senza la minima cognizione di causa? (ci tengo a sottolineare che sono un'insegnante e non una commerciante, per cui il mio commento è assolutamente imparziale e disinteressato)".

E ancora: "Parlare già citando Alassio, denota una ignoranza fuori dal comune, quindi siamo tutti evasori? Mai avuto una multa dalla Guardia di Finanza in 25 anni e tutte le volte che hanno fatto i controlli fuori e i clienti non avevano lo scontrino era perché non lo avevano preso o lasciato sul tavolo! Come se io dicessi che tutti gli statali sono lavativi o assenteisti... assurdo".

Poi tutta una serie di repliche scritte per sostenere apertamente l'onestà degli operatori alassini.