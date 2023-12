Albisola, la Croce Verde in lutto per la scomparsa di Novarro Babboni

"La Croce Verde si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Novarro Babboni, storico volontario e socio benemerito".

Questo il messaggio di cordoglio della pubblica assistenza di Albisola Superiore nei confronti del milite scomparso all'età di 86 anni.

Ex autotrasportatore, è stato volontario per più di 20 anni nella Croce effettuando i trasporti e l'assistenza con l'ambulanza. Negli ultimi anni non effettuava più il servizio attivo per via del sopraggiunto limite d'età.

"Effettuava qualsiasi tipo di servizio, anche i viaggi lunghi, ed era sempre molto disponibile" il ricordo del presidente Emmanuele Pescio.

"Grazie veramente di cuore. Novarro e Antonietta con voi hanno passato degli anni stupendi e vi ricordavano sempre nei loro racconti. Vi ringraziamo tantissimo per le vostre belle parole e condoglianze" dicono dalla famiglia Babboni.

Il funerale verrà celebrato martedì 2 dicembre alle ore 11.00 nella chiesa Stella Maris di Albisola.