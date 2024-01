Il mare di Capodanno non intimorisce: 240 i temerari del Cimento di Varazze (FOTO)

Questa mattina classico appuntamento dell'1° gennaio a Varazze, sulla spiaggia "Beachcletta" a ponente del Molo Marinai d’Italia, per partecipare alla 72ª edizione del Cimento Invernale più antico della Liguria e uno dei primi in Italia a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un tuffo in mare.

240 i "temerari" di Capodanno che hanno partecipato, nel 2023 invece, avevano preso parte 138 persone.

Sono stati premiati la bambina e il bambino più giovani, Melania Onocuz di 6 anni e Samuele Certunara di 4 anni e gli adulti più grandi Adriana Caviglia e Franco Recubero.

Anche quest’anno, oltre alla locale Sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi a collaborare con il comune nell’organizzazione della manifestazione alcune storiche associazioni sportive come la locale sezione della LNI e il Varazze Club Nautico.

"Iniziamo il 2024 con un mega tuffo nel nostro bellissimo mare - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Ben 240 temerari hanno partecipato al 72°esimo Cimento Invernale Città di Varazze , tra i più "antichi" della Regione Liguria. Buon Anno".

Alle 18,30 si potranno ammirare da tutto il golfo i fuochi d'artificio. Partiranno dal Molo Marinai d'Italia e sarà possibile osservarli dalle spiagge e magari dalla cima del Monte Grosso e dal Santuario della Madonna della Guardia.