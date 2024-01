Caos traffico su A10 e Aurelia, Casella: "Nostre infrastrutture precarie"

"La vergognosa situazione che si è venuta a creare ieri sull'autostrada e, di conseguenza, sull'Aurelia, ha messo ancora una volta di più in evidenza l'assoluta precarietà delle nostre infrastrutture". Ad affermarlo è Jan Casella, capogruppo dell'opposizione "Alassio di tutti".

"Ha reso ancor più palese che i nostri presidi sanitari non si possono stabilire seduti in un ufficio, con un righello e una cartina, ma con un orologio su un'ambulanza. Dovrebbero tenerne conto coloro che hanno il potere decisionale sull'esistenza o meno di Pronto Soccorso H24 ad Albenga o di un Punto Nascite a Pietra Ligure".

"La giornata di ieri deve anche fare emergere, ancora una volta, quanto sia ardua la missione di fare turismo e impresa in questa provincia, quando ai nostri turistici gli si prospetta ogni volta un'odissea. Deve anche farci ricordare la fatica quotidiana di quei liguri che lavorano in un comune non di residenza: incolonnati in macchina o nella lotteria di un treno per il quale ci si guarda stupiti quando è in orario", continua.

"I ponentini passano la vita in in coda, che sia per una visita medica o per andare a lavorare. Il nostro stesso territorio è in coda, in fondo, alle priorità di chi, tra feste di piazza, cene e inaugurazioni, sembra ricordarsi della nostra provincia solo per piazzarci ciò che non si vuole mettere altrove (rigassificatore e centro per i rimpatri). Svegliamoci!", conclude Casella.