Tamponamento tra due auto sulla A6, soccorsi mobilitati: disagi al traffico

Incidente stradale nella mattinata odierna sulla A6. L'allarme è stato lanciato per un tamponamento tra due automobili nel tratto compreso tra Savona e Altare, in direzione Torino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, le forze dell'ordine e il personale autostradale. Il sinistro è avvenuto in una porzione di strada a doppio senso di marcia per la presenza di un cantiere sulla carreggiata opposta.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito disagi in entrambe le direzioni. Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.