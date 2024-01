Oggi maltempo, Epifania più stabile, poi arriva il freddo

Intensa perturbazione in arrivo da ovest che porterà pioggia e neve in montagna oggi un po' ovunque. Epifania con miglioramento temporaneo, poi da lunedì correnti più fredde da est ci faranno rientrare in inverno.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 5 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge dalla mattina fino a sera ovunque, più intense e con cumulati maggiori su Liguria di Levante e alessandrino. Neve sulle Alpi, nelle Langhe e Appennino ligure a partire dai 700/800 m. Miglioramento a partire da ovest in serata.

Temperature massime in calo con valori non oltre i 4/5°C sulle pianure, fino 10/12 °C su coste liguri. Venti assenti o deboli variabili su pianure e Alpi, da moderati a localmente forti settentrionali dal pomeriggio su savonese e genovese.

Sabato 6 gennaio - Epifania

Cielo nuvoloso per gran parte del tempo, anche se non mancherà qualche sprazzo di sereno specialmente sui settori occidentali. Deboli precipitazioni nevose su Alpi marittime dalla serata.

Temperature minime alte causa copertura nuvolosa e comprese tra 2 e 8°C, anche se qualche gelata/brinata isolata sarà possibile. Massime in rialzo con valori che potranno toccare i 10/11°C.

Venti deboli settentrionali su pianure, Foehn su Alpi settentrionali con possibile interessamento delle pianure adiacenti in serata, da moderati a forti settentrionali su Liguria dal pomeriggio.

Domenica 7 gennaio

Cielo più coperto con precipitazioni presenti su cuneese, astigiano e alessandrino a partire da est in mattinata, neve ancora a quote medie su Alpi marittime e Appennino. Temperature minime stazionarie, massime di nuovo in leggero calo. Venti ancora settentrionali forti su Liguria, qualche raffica di Foehn al mattino su pianure più orientali e Monferrato, con tendenza ad attenuazione nel corso della giornata.

Da lunedì 8 gennaio

Le correnti si disporranno dai quadranti orientali, con ingresso di aria via via più fredda e giornate decisamente fredde a metà settimana. Saranno possibili locali precipitazioni nevose fino a bassa quota nel cuneese, da valutare nei prossimi aggiornamenti.

