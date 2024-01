Savona, vandali mettono un carrello della spesa sopra il cartello che indica piazza Garelli

Abbandonati per la strada, a volte li si ritrovano sui marciapiedi o in qualche parcheggio. Ma chi ha commesso l'atto vandalico mettendo un carrello del supermercato sul cartello che indica piazza Garelli, oltre ad una certa contorta fantasia deve anche aver fatto un bel po di fatica.

E sicuramente c'è voluta più di una persona per mettere quel carrello, a testa in giù, sul cartello di indicazione della piazza, a pochi passi dalla questura e che si affaccia su una via traffica come corso Ricci.

Ad un livello peggiore si era arrivati forse solo qualche anno fa quando in un cassonetto dei rifiuti era stato messo addirittura uno scooter. E' probabile che telecamera di sorveglianza nei dintorni abbia sorpreso i vandali, mentre sui social si sono scatenate le reazioni: c'è chi chiede punizioni esemplari e chi, con ironia e vede un nuovo Bansky in salsa savonese e parla di opera d'arte contemporanea.