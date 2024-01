Albisola, Corso Mazzini perde due storiche attività: chiudono la Frutteria e la cartolibreria 2 Emme

Corso Mazzini ad Albisola Superiore perde due storiche attività.

La fine del 2023 ha visto tirare giù la serranda al negozio di rivendita di ortofrutta e alla cartolibreria 2 Emme.

La Frutteria di Anna Gargiulo, presente di fronte al bar Brontolo, ha deciso di chiudere per un meritato riposo della titolare dopo anni di lavoro.

"Un grazie di cuore a tutti voi, clienti e amici che avete dimostrato il vostro affetto e la vostra amicizia costruita in questi vent'anni di attività che si conclude con tanti bei ricordi. Le "ragazze" della 2emme, come ci avete sempre chiamato, vi augurano un sereno Natale e un felice anno nuovo e soprattutto un buon proseguimento. Grazie ancora a tutti voi. Con affetto Adele, Dory, Debora e le quattro zampe" questo era stato invece il messaggio di saluto dell'attività vicina alla farmacia Stella Maris e all'angolo con via dei Grosso che vendeva articoli per l'ufficio, la scuola, le cartucce per stampanti originali e compatibili, articoli da regalo e offriva l'opportunità di inviare fax ed effettuare fotocopie.