Morte di Marco Ottonello, accertamenti ancora in corso: disposta l'autopsia

Sarebbero ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire le cause del decesso di Marco Ottonello, il 36enne trovato senza vita sulle alture di Varazze nella frazione di Alpicella.

Il pubblico ministero Claudio Martini ha comunque disposto l'esame autoptico sul corpo del giovane che verrà effettuato dal medico legale nei prossimi giorni.

Otto, così veniva chiamato da chi lo conosceva, era scomparso da sabato e ieri sera sono scattate le ricerche.

Le operazioni hanno visto coinvolti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Stella, l'automedica del 118, la Protezione Civile di Varazze e numerosi volontari provenienti da diverse zone della provincia. Purtroppo però questa mattina il tragico ritrovamento dell'uomo nei pressi dei laghetti dell'Alpicella, pare vicino alla sua auto.

Sui social era stato lanciato l'allarme dalla compagna.

Questa sera alle 19:00 nella chiesina dell'Oratorio Don Bosco di Varazze, verrà recitato un rosario.