Frana sulla strada del Monte Beigua all'Alpicella: traffico sospeso sulla Sp57

Traffico sospeso nella mattinata odierna lungo la Sp57 che, dalla frazione dell'Alpicella nel territorio comunale di Varazze, porta al Monte Beigua a causa di una frana di dimensioni non eccessive che si è abbattuta sulla sede stradale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento varazzino e il personale addetto alla viabilità della Provincia, ente gestore della tratta, per rimuovere i primi detriti e liberare, almeno parzialmente, la carreggiata permettendo così l'eventuale passaggio ai mezzi di soccorso.

Successivamente gli operai incaricati hanno deciso di intervenire sospendendo temporaneamente il traffico e consentire così le operazioni di rimozione di terra, pietre, radici e tronchi rimasti sull'asfalto. Dopodiché si lavorerà alla messa in sicurezza del versante e alla riapertura del tratto, in via Monte Beigua.