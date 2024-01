Carcare, il professore Balbis racconta Leopardi ai suoi ex studenti

Il teatro "Santa Rosa" di Carcare sarà il palcoscenico di un incontro senza tempo. Una lezione che trascende le righe dei libri e si lega alle esperienze personali di chi ha avuto l'onore di essere guidato dal professore Giannino Balbis.

Venerdì 12 gennaio, alle ore 20.45, accoglierà un ritorno atteso, una rievocazione di emozioni e conoscenze, in un evento senza pari. Il professore Balbis, già docente ordinario di lettere al Liceo Calasanzio, si rivolgerà ancora una volta ai suoi ex studenti, una scelta non casuale che richiama il legame profondo instaurato nel corso degli anni di insegnamento.

Il tema della "lezione" sarà "Leopardi: l'Eterno e l'Infinito", riprendendo così un filo rosso della conoscenza poetica già intessuto nel 2017, quando il professor Balbis si congedò dai suoi allievi con una lezione dedicata a Pascoli, dal palco del teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte. Questa replica, stavolta richiesta dai suoi ex allievi, rappresenta un sentito desiderio di rivivere un'esperienza che ha segnato profondamente il loro percorso di crescita e di apprendimento.

L'evento si inserisce nel trentanovesimo ciclo di incontri dal titolo "Poesia, musica, teatro e...", un'iniziativa promossa con fervore dal Centro di Educazione Permanente del San Giuseppe Calasanzio.