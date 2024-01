Albenga, rispunta l’edicola in stazione: in tabaccheria anche giornali e riviste

I giornali tornano in stazione e la città e i viaggiatori non perdono un servizio.

Da lunedì, infatti, la tabaccheria della stazione di Albenga di Fabio Siri ha iniziato a vendere anche i quotidiani, le riviste e i libri diventando Tabaccheria/Edicola.

“Abbiamo riportato i giornali in stazione offrendo un servizio ai cittadini e a chi prende il treno – afferma il titolare Siri -. Credo che la carta stampata abbia ancora il suo valore. Leggere il giornale o una rivista è diverso e a volte meglio che leggere le notizie sullo schermo del telefonino. Certo lo spazio che abbiamo a disposizione nella nostra attività non è molto, ma abbiamo allestito al meglio l’esposizione dei giornali e continueremo ad apportare migliorie”.

“Grazie a Fabio Siri e alla sua formidabile formazione data dai collaboratori Emanuela, Margherita e Giovanni, questo servizio è stato riportato in stazione – afferma l’assessore al commercio Mauro Vannucci -. Oltre ai cittadini, ne beneficeranno anche i molti pendolari, visitatori e turisti che raggiungono o partono dalla nostra città. Fabio Siri con la sua iniziativa ha confermato una tendenza che stiamo riscontrando ormai da tempo: i commercianti di Albenga decidono sempre più di mettersi a disposizione dei cittadini e contribuiscono a ‘fare accoglienza’. Sono un vero esempio per tutto il comprensorio e in qualità di assessore al commercio non posso che andarne fiero”.