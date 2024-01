Stella, riattivazione sezione primavera, il sindaco e l'assessore lanciano un sondaggio tra i genitori

Un sondaggio per capire dalle famiglie se potrà essere riattivato il servizio scolastico della sezione primavera a Stella per i bimbi che hanno compiuto 2-3 anni.

Il sindaco Andrea Castellini e l'assessore alla cultura Arianna Oggero hanno scritto una lettera ai genitori per capire se possa esserci interesse nell'attivazione.

"L'Amministrazione Comunale vorrebbe proseguire il servizio socio-educativo integrativo alla Scuola dell'Infanzia di Stella San Giovanni procedendo con l'attivazione del servizio scolastico rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi denominato Sezione Primavera - spiegano Castellini e Oggero - Il servizio concorre insieme con la famiglia al percorso di crescita, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali con particolare attenzione alla creazione di un ambiente adeguato per questa fascia d'età. La sezione primavera è parte integrante della scuola dell'infanzia. La continuità risulta garantita nelle scelte organizzative e pedagogiche che definiscono l'organizzazione degli spazi, la gestione delle routines e la proposta di attività".

Vi invitiamo quindi a comunicarci il vostro interesse o meno per il servizio in oggetto inoltrandoci una mail di risposta al seguente indirizzo di posta elettronica: assessorecultura0comune.stella.sv.it o a info@comune stella sv it oppure chiamandoci al numero 019703002".