A Pietra va in scena "Sale d'attesa", a sostegno del progetto Kairós Lions

Martedì 16 gennaio, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Comunale Guido Moretti di Pietra Ligure si terrà lo spettacolo teatrale “Sale d’attesa. Tre donne e le loro storie”, prodotto dall’associazione di promozione sociale #cosavuoichetilegga?

La serata, promossa dal Lions Club Doria Loano, in collaborazione con APS #cosavuoichetilegga? e il patrocinio e il contributo del Comune di Pietra Ligure, ha la finalità di raccogliere fondi per il Progetto Kairós Lions che verrà proposto agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Superiori del territorio, e dedicato all’abbattimento delle barriere culturali che viviamo ogni giorno, e alla comprensione della diversità per capire che la diversità come valore aggiunto e strumento per migliorare se stessi.

Kairós è un termine che deriva dall'antica Grecia e significa il momento propizio, l'occasione favorevole, da non perdere ed è questo il messaggio che sta alla base del progetto, rivolto agli alunni "normodotati" che, guidati dai loro insegnanti, possono cogliere la ricchezza delle differenze con percorsi diversi a seconda ci si rivolga ad alunni della scuola primaria o secondaria. Assieme ad alcune insegnanti, infatti, il gruppo Kairós ha creato due manuali didattici che rappresentano il cuore pulsante ed operativo del progetto. Con questi manuali i Lions andranno a proporsi nelle scuole primarie e secondarie.

Temi che ben si adattano a “Sale d’attesa”, che vede in scena le attrici Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, Paola Paolino e la coreografa e danzatrice Irene Ciravegna, magistralmente dirette dal regista Carlo Deprati, che con curiosità e impegno inesauribile si dedica da anni all’esplorazione del mondo del teatro.