Albisola, raid vandalici in via Sisto IV e via San Pietro: rotti i finestrini di una decina di auto

Atto vandalico nella notte ad Albisola Superiore. Sono state infatti colpite una decina di auto parcheggiate a lato della strada in via Sisto IV, via San Pietro e via VIII Maggio.

Alle macchine parcheggiate negli stalli sarebbero stati rotti i finestrini anteriori e posteriori e non sarebbe la prima volta visto che la settimana scorsa alcune auto erano state colpite in via del Cantau.

Sarebbero già state formalizzate alcune denunce alle forze dell'ordine.

"Ci stanno lavorando i carabinieri e la polizia locale visionando le telecamere. È un fatto un pò anomalo perché non è solo legato a furti nelle auto ma mi sembrano veri e propri atti di vandalismo - dice il sindaco Maurizio Garbarini - Speriamo con quello che abbiamo messo in campo di intercettare gli autori in modo che non facciano altri danni. È una cosa brutta di inciviltà, pensare che continuino questi atti sul territorio è veramente triste".

L'amministrazione oltre all'implementazione della videosorveglianza con 7 nuove telecamere di contesto e 7 targa system all'ingresso e all'uscita del comune sta lavorando ad un secondo progetto di installazione.

"E' paradossale pensare di dover investire centinaia di migliaia di euro perchè ci sono vandali che mettono a ferro e fuoco alcune vie" ha concluso il primo cittadino albisolese.