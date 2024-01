Si era allontanata dal cuneese facendo perdere le sue tracce: 51enne ritrovata a Finale Ligure

AGGIORNAMENTO : E' stata rintracciata a Finale Ligure la donna di 51 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso giovedì, dopo che si era allontanata da Cervere (Cuneo), dove risiede.

A quanto si apprende, è in buone condizioni di salute ma è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. La notizia è iniziata a circolare dopo che la sorella, qualche ora fa, ha lanciato un appello su alcune pagine Facebook savonesi. Proprio a Finale, già lo scorso giovedì, a poche ore dalla sua scomparsa, era stata avvistata. E lì si sono concentrate le ricerche, che hanno dato, fortunatamente, esito positivo. ---

"Urgente: avete visto questa signora? É mia sorella, si chiama Luisa Maccagno abita in provincia di Cuneo. La stiamo cercando, si è allontanata da casa giovedi mattina con l'auto (Citroen C3 color oro) in direzione Liguria ed è stata vista l'ultima volta giovedì pomeriggio in paese a Finale Ligure.