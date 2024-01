Lavori ex Savam, la Scotti attacca: "Non bastano i 200mila euro messi a bilancio"

"Ancora non si sa quanto ci costeranno le scelte insensate dell'Amministrazione Briano". Ad affermarlo è la consigliera comunale indipendente Rita Scotti, a margine del Consiglio comunale di Altare tenutosi ieri sera.

"Abbiamo scoperto che la spesa prevista a bilancio per la messa in sicurezza della ex Savam di circa 200mila euro non sarà sufficiente. Lo sostenevo da tempo, venendo accusata di pessimismo, ma era facile capire che se quella cifra fosse bastata anche per il forno San Rocco, Città del Vetro l'avrebbe sicuramente affrontata piuttosto che giocarsi ben altro con il fallimento", tuona la consigliera Scotti.

"Ho chiesto quale sarebbe la somma mancante, ma il sindaco non l'ha voluta rendere nota, motivando che poi io l'avrei comunicata sui social, cioè ai cittadini che mi stanno leggendo. O forse non ne ha la più pallida idea? Eppure pochissime settimane fa i lavori per la messa in sicurezza sono stati affidati in somma urgenza ad una cifra ben precisa, con tanto di valutazione tecnica. Viene da chiedersi di che lavori si trattava se i fondi non sono sufficienti? Era forse l'ennesima finta per fare credere che tutto è stato risolto nei tempi promessi?".