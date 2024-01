40 anni fa l'affondamento della Tito Campanella: morirono tre savonesi

Quaranta anni fa il naufragio del mercantile Tito Campanella. Nella tragedia avvenuta il 14 gennaio del 1984, morirono 24 marinai dell’equipaggio, fra cui tre savonesi.

Il mercantile, di proprietà di un armatore savonese, fu avvistato il giorno prima, il 13 gennaio 1984.

Probabilmente una tempesta improvvisa aveva provocato il movimento del carico nelle stive e la successiva inclinazione della nave aveva portato la stessa ad affondare.

I corpi dell’equipaggio non vennero mai trovati e tra i 24 dispersi c’erano il marconista Pier Giovanni Dorati, 50 anni di Albissola Marina, Antonio Gaggero, primo macchinista, 60 anni di Celle Ligure e Marco Incorvaia, giovane di macchina, 22 anni di Savona.

A salvarsi il savonese Francesco Putarani che si era infortunato a bordo e fu sbarcato in Spagna nel dicembre 1983.

Oggi in Piazza Mameli a Savona alle 18.00 si terrà una benedizione e il ricordo. Alle 18.30 nella chiesa di San Domenico in Via Mistrangelo, si terrà una messa di commemorazione.