Villapiana, la Resistenza raccontata nel quartiere: incontro con l’Anpi alla SMS Generale

La memoria della Resistenza passa anche dalle strade, dalle fabbriche e dalle case di Villapiana. Per raccontare questa pagina di storia locale, il Comitato territoriale Villapiana La Rusca e l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) invitano cittadini e abitanti del quartiere all’incontro “I Partigiani a Villapiana”, in programma giovedì 16 aprile alle ore 21 presso la SMS Generale (via San Lorenzo 25r).

Giorgio Pollogno dell’Anpi ripercorrerà le attività della Resistenza svolte nel quartiere savonese: dalle azioni nelle fabbriche agli altri luoghi che furono teatro della lotta al fascismo e all’occupazione nazista.

Verranno ricostruite le biografie di chi ha svolto un ruolo attivo in quegli anni cruciali, restituendo nomi e storie alla memoria collettiva di Villapiana. Un’occasione per conoscere o riscoprire la storia del quartiere e onorare la memoria di chi ha combattuto per i valori della democrazia.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo mensile “Incontri a Villapiana”, organizzato dal Comitato territoriale e rivolto agli abitanti del quartiere e a tutti i cittadini interessati. Ingresso libero.