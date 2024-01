Stella acquista il castello di San Giovanni, Castellini: "Studio di fattibilità fatto visionare all'ambasciatrice di Monaco a Roma"

Il Comune di Stella ha acquistato lo storico castello di San Giovanni i cui proprietari furono anche in passato la famiglia Grimaldi di Montecarlo e oggi il sindaco Andrea Castellini è stato ospite nell'Ambasciata di Monaco a Roma per l'annuale assemblea dei soci dei Siti Storici Grimaldi.

"In questa occasione abbiamo potuto far visionare all’Ambasciatrice lo studio di fattibilità del progetto di riqualificazione del Castello Grimaldi, al quale teniamo fortemente, presente sul nostro territorio e appena acquistato all’interno del patrimonio comunale" ha detto Castellini.

"Ringrazio l’Ambasciatrice di Monaco Annie Estwood e il Presidente dell’Associazione in Italia e Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola per l’opportunità e per il lavoro di promozione che svolge per i siti storici" prosegue il primo cittadino.

L'amministrazione lo ha acquisito da un privato per una cifra che si attesta sui 70mila euro ai quali vanno aggiunte le somme per l'unione dei progetti del restyling completo anche delle aree intorno e dell'oratorio di proprietà della Confraternita e la ricerca dei finanziamenti per il progetto esecutivo.

"Diventiamo proprietari di un bene che vale tantissimo a livello storico ed è un sogno nel cassetto che avevo da quando ho letto il libro di Stella di Riccardo Musso - aveva spiegato Castellini- Tanti stellesi ancora oggi non sanno o che abbiamo un castello nascosto a Stella San Giovanni sulla collina dove si trova la tomba del Presidente Pertini e soprattutto che fu anche della famiglia Grimaldi di Montecarlo nel corso del 1100 e del 1200 d.c. L'obiettivo è far riscoprire il nostro territorio con le storie del passato anche a livello turistico".