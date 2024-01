Oggi è il Pizza Day in onore di Sant’Antonio Abate, patrono dei pizzaioli

Classica, a portafoglio, fritta, al taglio, o gourmet. E ancora 4 formaggi, 4 stagioni, Margherita, marinara. Tutti pronti a festeggiare la Giornata mondiale della pizza, la specialità simbolo dell’Italia, che mette d’accordo proprio tutti, come capita soltanto ai grandi capolavori o alle star planetarie.

Ma perché il Pizza Day ricorre proprio il 17 gennaio? In questa data si celebra Sant’Antonio Abate, santo protettore degli animali, dei fornai e dei pizzaioli. Sembra che in tale occasione i pizzaioli napoletani chiudessero le loro attività, concedendosi un giorno di riposo, per riunirsi e accendere un falò di ringraziamento per il loro patrono.

Insomma, la pizza è una questione non seria, serissima: ce ne accorgiamo quando tocca decidere dove andare a gustarla il sabato sera. Secondo la leggenda, la prima pizza Margherita venne sfornata a Napoli tra l’11 e il 12 giugno del 1889. Si racconta che il pizzaiolo Raffaele Esposito, della pizzeria Brandi, sarebbe stato convocato alla Reggia di Capodimonte e, utilizzando i forni del posto, avrebbe ideato quella pizza con i tre colori della bandiera italiana, dandole il nome della regina Margherita. Che dite, stasera pizza?