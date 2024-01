A10 chiusa tra Borghetto e Pietra, una donna con due bambini: "Sento un ticchettio nella mia auto, è una bomba"

AGGIORNAMENTO DELLE 17.30: Tratto Chiuso tra Pietra Ligure e Borghetto in direzione Ventimiglia e viceversa in direzione Savona.

---

"C'è un ticchettio anomalo nella mia auto".

Questo l'allarme lanciato in una chiamata al numero unico d'emergenza e poi alla Sala Operativa di Autofiori nel pomeriggio odierno, intorno alle 17, da una donna (pare di origine senegalese) che ha affermato di trovarsi a bordo della propria auto, una Citroen C4, insieme ai figli all'altezza di Borghetto Santo Spirito.

Immediate sono quindi scattate le procedure per il presunto allarme bomba con l'autostrada A10 che sta per essere chiusa precauzionalmente in corrispondenza del tratto.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Loano e dovrebbero giungere gli artificieri.

La donna sarebbe stata accompagnata in Questura.