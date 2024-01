Giorno della Memoria, a Vado l'incontro "L'Infanzia nel Novecento tra guerre e genocidi"

In un giorno di profonda riflessione e commemorazione, sabato 27 gennaio alle ore 16, la Casa della Memoria di Vado Ligure in piazza Corradini ospiterà un incontro significativo in occasione della Giornata della Memoria, in cui ricorre il 79esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, nel segno di un imperativo, ossia il ricordo perché, come affermava Primo Levi, "se comprendere è impossibile, conoscere è necessario".

La conferenza "L'Infanzia nel Novecento tra guerre e genocidi", che sarà tenuta dal professor Bruno Maida, docente di Storia Contemporanea presso l'Università di Torino e specializzato in Storia dell'Infanzia, si concentrerà proprio sulla figura dei bambini con un'approfondita riflessione su come le vite dei più giovani siano state segnate dagli eventi traumatici del secolo scorso.

Ricordare tutte le persone assassinate nei lager, persone innocenti, con l’unica “colpa” di essere ebrei, omosessuali, rom, disabili mentali, antifascisti è il dovere. A essere colpiti dalla politica di persecuzione e genocidio nazista furono circa un milione e mezzo di bambini e ragazzi privati della spensieratezza e dell'allegria, costretti a vivere in condizioni terribili, subire torture indicibili e, infine, perdere la vita.

E ancora oggi, quasi a distanza di cento anni dai crimini dei Lager, i bambini sono le vittime innocenti dei conflitti in corso nel mondo, in ultimo le guerre tra Ucraina e Russia e tra Israele e Palestina.