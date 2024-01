A Genova lupi in città, avvistato un esemplare nel parco dell’ex ospedale di Bolzaneto (Video)

Oggi nel primo pomeriggio nel genovese è stato filmato un lupo mentre passeggia tranquillamente nel parco dell’ex ospedale di Bolzaneto.

Prosegue l’allarme per questa specie che si sta avvicinando sempre più ai centri abitati.

Nel filmato pubblicato sui social da Franco Orsi si vede l’animale attraversare la strada e passare davvero vicino a chi stava registrando col cellulare. Probabilmente si è spinto così vicino ai centri abitati in cerca di cibo. Il lupo è infatti un animale opportunista, può trovare nei centri urbani fonti di cibo a basso dispendio energetico, frugando tra la spazzatura o, più raramente, predando animali domestici.

Ancora: “L’esemplare è apparso in buona salute, vedremo poi i risultati delle analisi, e fenotipicamente non è un ibrido. Con il radiocollare potremo monitorare i suoi spostamenti e avere una serie di informazioni utili al monitoraggio, come le fonti di attrazione che possiamo così evitare per continuare ad attuare politiche preventive”.