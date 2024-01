Savona, il sindaco Russo chiede una commissione consiliare per un confronto con l'Asl sulla sanità

Dopo la lettera al direttore dell'Asl Michele Orlando e l'incontro in Comune, arriva la richiesta di convocazione della Terza Commissione, con la presenza del direttore generale di Asl2 Michele Orlando, per discutere i temi della sanità relativi al San Paolo e al territorio anche con i consiglieri comunali. La richiesta arriva in un momento in cui il sistema sanitario sta affrontando una importante riorganizzazione, con la realizzazione delle case e ospedali di comunità, le centrali operative territoriali e con il trasferimento al Albenga della Centrale operativa del 118, modello nato a Savona e poi “esportato” fuori provincia e sul territorio nazionale.

Nella lettera ad Orlando Russo elencava le tante criticità della sanità ospedaliera e territoriale, tra queste la "diagnostica e terapia endoscopica in gastroenterologia dell'ospedale savonese in difficoltà, con trasferimento di pazienti a Pietra Ligure e disagi e rischi anche per la loro salute” e altrettanti problemi legati alla pneumologia; l'angiografo che risulta sottoutilizzato per "ridotta presenza nell'ospedale di operatori dedicati" , primariati ancora da affidare e retti da facenti funzioni; una chirurgia vascolare che non garantisce l'equipe mobile tra i due ospedali come auspicato. C'è poi il grande tema del centro ictus sottoutilizzato e per cui "risulta venga data disposizione alle ambulanze di dirottare i pazienti direttamente al Santa Corona" e le lunghe liste d'attesa per gli interventi programmati e conseguente fuga di pazienti in altre strutture soprattutto private, carenza di personale medico ed infermieristico. Il sindaco Russo aggiunge poi i dubbi sull'operazione del Gaslini diffuso.