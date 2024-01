Per Aias Savona una nuova dotazione informatica grazie alla donazione dell'associazione "Il sorriso di Benedetta"

Quando l'unione fa la forza e la solidarietà contribuisce ad abbattere le barriere della disabilità. Un nuovo progetto dell'associazione pietrese “Il sorriso di Benedetta” si è concretizzato con una donazione al centro Aias di Savona che si occupa di assistenza e terapie riabilitative per le persone, soprattutto per bambini, con disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative, transitori. Tramite l'associazione commercianti di Pietra “Facciamo centro”, il movimento MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di Pietra e l'associazione Ristoratori Pietresi della Val Maremola quest'estate sono state organizzate alcune iniziative che hanno permesso di raccogliere 3.500, euro devoluti all'associazione “Il sorriso di Benedetta”. Il presidente Pierangelo Ottonello ha deciso di donare poi questa cifra all'Aias Savona che ha potuto così acquistare dotazione informatica a supporto dei trattamenti riabilitativi per i piccoli ospiti.

“Questo è il nostro secondo progetto – ha spiegato Ottonello – dopo il primo con l’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure “insieme a... Benedetta” che prevede l’attivazione di un percorso formativo per l’inserimento di educatori in supporto e assistenza alle attività didattiche-educative svolte in ambito scolastico. Questo secondo progetto per Aias è stato possibile grazie alle raccolte fondi gentilmente devolute alla nostra associazione in occasione di iniziative che hanno visto coinvolto, oltre al Comune di Pietra Ligure, l’Associazione “Facciamo Centro” di Pietra Ligure, l’Associazione ristoratori pietresi e della Val Maremola e il Movimento M.A.S.C.I. di Pietra Ligure (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Ringraziamo di cuore il Comune e gli amici di Pietra Ligure che attraverso il loro impegno e le loro iniziative hanno reso possibile questo ulteriore traguardo e tutte quelle persone che, grazie alla loro generosità, aiutano l’Associazione “Il Sorriso di Benedetta” a realizzare, uno dopo l’altro, i vari obiettivi”.