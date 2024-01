Tappi di plastica per aiutare gli altri, operazione benefica del Club Ruote d'Epoca

Il cuore grande del Club Ruote d’Epoca è encomiabile. Nel corso del 2023 grazie alla raccolta dei tappi che continuerà anche nell’anno appena iniziato è stato possibile acquistare due carrozzine per la Rsa A.C.S. di Ceriale, una carrozzina per l’Istituto Domenico Trincheri di Albenga e, allo stesso istituto, è stato donato anche un concentratore di ossigeno.

Tutto questo è stato possibile grazie alla importante collaborazione dei Fieui di Caruggi di Albenga, dal Lions Club Albenga Valle Lerrone e Garlenda, Avis, Croce Bianca Albenga e di tutti coloro che portano il loro contributo per una causa decisamente importante valorizzata da una corsa continua per aiutare gli altri.

La raccolta tappi, infatti, ha avuto un valore economico di grandissimo livello per portare avanti le iniziative di sostegno delle persone in difficoltà. "Il nostro – spiega Augusto Zerbone, presidente del Club Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga – ha un fine benefico autorevole, perché consente di acquistare carrozzine a rotelle e altro materiale per aiutare le persone che ne hanno bisogno".

"Quando siamo partiti con questa iniziativa – continua Zerbone - pensavamo fosse uno scherzo. Sembrava impossibile trasformare tappi di plastica in beni necessari a persone in difficoltà. E invece è tutto vero. Lo facciamo con orgoglio, perché l’iniziativa continua a centrare obiettivi importanti".

Per il 2024 c’è un altro obiettivo che gli amici delle Ruote d’Epoca vogliono centrare: con i tappi di plastica conservati con cura nella sede del club sarà possibile acquistare un elettrocardiografo portatile. Una apparecchiatura indispensabile per poter garantire l’assistenza alle persone ospitate al Trincheri di Albenga.