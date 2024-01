Meteo, tempo stabile ad oltranza

Una estesa area di alta pressione domina il tempo meteorologico sul Mediterraneo centro-occidentale e parte dell'Europa, e non sembra mollare la presa tanto presto. Ci attendono temperature in lieve calo ma comunque oltre la media del periodo e nebbie anche persistenti in pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 26 a lunedì 29 gennaio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature principalmente in montagna. Sulle pianure nebbie anche estese e persistenti specie su province orientali. Domenica potrebbe esserci nuvolosità stratiforme più estesa anche ai settori più occidentali causa debole ingresso di aria più fresca e umida da est. Soltato per oggi possibili piogge o deboli nevicate a quote medie sui confini settentrionali di Valle d'Aosta e verbano.

Temperature in calo in montagna ma ancora oltre la media del periodo. In pianura anche in calo ma principalmente nelle massime che già oggi non andranno oltre gli 11/12°C. Temporanea risalita domani fino 14/15°C su cuneese e torinese, e poi calo definitivo da domenica. Sulle coste variazioni minime con valori compresi tra 13 e 15°C.

Minime invece che saranno per lo più stazionarie e attorno lo 0, valori negativi su pianure di torinese e province più orientali con possibile brina e/o galaverna notturna e al primo mattino. Sulle coste invece si viaggerà tra i 7 e 9°C con tendenza a leggero calo.

Venti moderati o localmente forti di Foehn su Alpi oggi, poi tendono a calmarsi. Assenti o deboli variabili su pianure e Liguria, in questa ultima regione escluso temporaneo moderato nordest in nottata su levante e genovese.

Tendenza successiva

Non cambierà la situazione, tranne per un nuovo probabile aumento delle temperature in quota che fonderanno ancora la già poca neve presente.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/652-Stagionali_Febbraio_2024.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.