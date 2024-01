Nuova viabilità a Vado, via ai collaudi: a breve l'apertura

A Vado Ligure, nell’area adiacente al centro commerciale Molo 8.44, sono terminati i lavori per la realizzazione della nuova arteria di scorrimento che collega direttamente la galleria Carrara con via alla Costa e con la Via Aurelia e oltrepassa con un nuovo viadotto il fascio di binari a servizio del parco ferroviario.

"Abbiamo prima demolito dei capannoni industriali, fatto gli scavi di preparazione del terreno e poi cominciate le opere - spiega Paola Roascio, direzione Tecnica e Ambiente dell'Autorità di Sistema Portuale - grazie a questo progetto abbiamo ottimizzato la viabilità cittadina, realizzato una rotatoria, allargato gli incroci stradali esistenti e abbiamo potuto creare un collegamento di quota per i veicoli e i pedoni e abbiamo così eliminato un passaggio a livello oltre a recuperare degli spazi funzionali che prima erano in disuso".

L’intervento prevede la sostituzione del vecchio tracciato urbano di Via Trieste mediante la realizzazione di un collegamento tra la galleria Carrara, via alla Costa e la via Aurelia e la costruzione di un nuovo viadotto per superare la linea ferroviaria.